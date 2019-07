Run op ‘wonderzalf’ uit Leende tegen jeukrups en petitie die pleit voor legerinzet: ‘We zijn de rups meer dan zat’

Bijna dagelijks is apotheker Marieke Vinken in Leende in de weer om kilo's van het ‘lokale wondermiddel’ te maken. Bij de vestigingen van de apotheek in Geldrop, Heeze en Leende zijn de afgelopen weken tegen de duizend tubes verkocht, waar het er normaal misschien tien waren. ,,Vroeger maakte ik één keer in de paar maanden een voorraad van de gel. Nu produceren we iedere ochtend twee kilo, en vaak zijn we voor 12.00 uur alweer door de voorraad heen.”