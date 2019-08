Rustige kermis Heeze had uitbreiding niet nodig

Leon (60) overzag op zaterdagavond een veel te kalme menigte. In zijn kraam (touwtje trekken en ballen gooien) heeft hij tijd een belangrijke vraag te overwegen: Voegt de extra avond iets toe? ,,Ik ben een positief mens, ik zie normaal gesproken altijd het goede van dingen in. Maar die vrijdagavond had voor mij niet gehoeven.” Hij weet niet helemaal waar de behoefte vandaan komt. ,,Ik denk vanuit de horeca, voor hen is het gemakkelijke extra omzet. Voor mij is het alleen een dag extra werken, maar er moeten uiteindelijk ook euro’s verdiend worden.” Een dorp verderop zijn de veranderingen volgens hem ook niet in het voordeel van de kermis exploitanten. ,,Dat ze in Leende de woensdag eraf halen vind ik nog veel erger.”