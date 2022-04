Samen toeren met de ‘duodorpsfiets’ door Leenderstrijp, Leende en Sterksel

De eerste ‘proefrit’ werd zondag gemaakt in Leenderstrijp, door inwoner Harrie van Stipdonk en wethouder Jan de Bruijn van de gemeente Heeze-Leende. De Bruijn overhandigde de driewielfiets officieel aan Riet van den Broek, voorzitter van de stichting Welzijn en Zorg in Leenderstrijp. De stichting krijgt de fiets in bruikleen.

,,De duodorpsfiets is een fijne toevoeging voor Leenderstrijp en draagt bij aan de leefbaarheid”, zegt Van den Broek. ,,Inwoners met een beperking, maar ook ouderen die niet meer zelfstandig durven te fietsen kunnen er gebruik van maken. Bezoekers van de campings in Leenderstrijp kunnen de fiets via de campingbeheerders huren en van deze prachtige omgeving genieten.”

Quote Dit is een mooie manier voor oudere mensen om er een keer op uit te gaan. Harrie van Stipdonk, Inwoner

Dat deed ook Van Stipdonk zondagmiddag. ,,Zelf heb ik een scootmobiel, maar dit is een mooie manier voor oudere mensen om er een keer op uit te gaan.”

De duofiets, die trapondersteuning heeft, kan met een familielid, vriend of vrijwilliger worden gebruikt. Op de fiets zit één persoon die stuurt en remt. De ander kan desgewenst meetrappen, maar niet sturen of remmen.

Behalve de stichting Welzijn en Zorg krijgen ook Zorgcoöperatie Graaggedaan in Leende en Samen Fietsen Sterksel een duofiets in bruikleen. De fiets kan tegen betaling van 5 euro per dagdeel worden gebruikt. Een flyer met nadere informatie ligt binnenkort op verschillende locaties in de drie kernen, zoals bij dorpshuizen, campings en winkels. In Heeze staat al een duofiets bij het Nicacasiushuis.

Mensen helpen om weer actief te worden

De gemeente heeft de drie duofietsen gefinancierd met coronageld dat ze van het Rijk heeft gekregen. De Bruijn: ,,Het aanschaffen van fietsen was een van de initiatieven die hiervoor in aanmerking kwamen. De duofietsen helpen mensen om weer actief te worden, maar het bevordert ook de sociale contacten, bijvoorbeeld door het maken van een praatje onderweg.”

In Leenderstrijp zorgen enkele inwoners voor verhuur, onderhoud en het beheer van de duofiets, die wordt gestald bij de coöperatieve winkel Sint-Jan aan de Strijperstraat.

Het ‘cadeau’ zorgde zondag voor een extra feestelijk tintje bij het nostalgische winkeltje. Het is een van de oudste (sinds 1916) zelfstandige kruidenierszaken van Nederland. Vijf jaar geleden nam Wilma van der Linden het stokje over van de vorige uitbater. Dit lustrum werd zondag feestelijk gevierd. Van der Linden: ,,De afgelopen periode was een succes. Alle basisbehoeften zijn hier verkrijgbaar, net als streekproducten en leuke originele cadeautjes. Het is daarmee ook een belevingswinkel. Daarnaast heeft de winkel ook een belangrijke maatschappelijk functie. De band met Strijp is daardoor zeer hecht.”