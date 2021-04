Sanering varkensbedrijf Heeze ‘geen schoonheidsprijs’

De varkens en de stallen aan de Zegge 25a verdwijnen dan wel, toch blijven nog niet-agrarische activiteiten mogelijk. Dan gaat het om de verhuur van opslagruimtes in de loodsen achter de stallen. Daarnaast wordt in het nieuwe bestemmingsplan meegenomen dat de bedrijfswoning bewoond mag worden door personen die niet gebonden zijn aan het bedrijf.

De extra opties moeten gezien worden als een typische polderoplossing, waarbij het doel - de sanering van de varkens - de middelen heiligt. Maar de oppositie legde maandagavond tijdens de raadsvergadering toch vooral de nadruk op de ongewenste bijvangst.

Robert Groenewoud van de VVD: ,,We stemmen in met het voorstel, maar niet van harte. Dit is niet zoals we willen omgaan met transformaties in buitengebied. Deze uitwerking verdient geen schoonheidsprijs.”

Quote We worden voor het blok gezet Mark Klerks, D66 Heeze-Leende

Ook coalitiepartij D66 was kritisch over de gang van zaken: ,,We worden nu voor het blok gezet. Dit dient niet het grotere belang wat we met de leefomgeving willen”, aldus Mark Klerks.

Visie op transformatie buitengebied

De VVD diende samen met de Partij voor Oud en Jong een voorstel in voor het opstellen van een visie op de transformatie van het buitengebied. De visie zou de raad meer houvast moeten geven in soortgelijke gevallen. De motie haalde het net niet (8 tegen 7). Tegenstemmers CDA, Lokaal Heeze-Leende en de PvdA verwachten dat hiervoor in de omgevingsvisie, die al in voorbereiding is, al voldoende kaders worden opgenomen.

Impact geuroverlast en ammoniakuitstoot

Het varkensbedrijf aan de Zegge met zo’n duizend vleesvarkens ligt dicht tegen de komgrens van Heeze. Vanwege de impact van geuroverlast en ammoniakuitstoot op de omliggende woningen en natuurgebied De Strabrechtse Heide is de sanering van de varkenshouderij gewenst.

Met de sloop van het varkensbedrijf kan Geraets aanspraak maken op twee Ruimte voor Ruimte-woningen. De exacte locatie voor deze woningen is nog niet bekend, maar volgens wethouder Frank de Win zullen die vlakbij de bebouwde kom worden gebouwd.

Locatie aan de Zegge is opgedeeld

De locatie aan de Zegge 25 is na een erfenis opgedeeld en omvat vier delen. De stallen op 25a zijn nu in gebruik door Johnny en Miriam Geraets die ook in Sterksel een varkenshouderij hebben. Een familielid van de vorige eigenaar woont in de bedrijfswoning aan de voorzijde.

Twee andere familieleden bezitten nog een gedeelte van de locatie achter de varkensstallen. In het achterste deel blijft opslag dus mogelijk.