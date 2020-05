Sauna brandt af op terrein van smederij in Budel

‘Zorgen rondom bouw Schaaps­kooi Gastel serieus nemen’

12:01 GASTEL - De Cranendonckse gemeenteraad heeft ruim 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw gemeenschapshuis, De Schaapskooi, in Gastel. Samen met de voorbereidingskosten heeft de raad er in totaal zo’n 1,5 miljoen voor over.