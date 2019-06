Scheidend correspondent Heeze: 'Bijzonder hoe mensen me in huis en hart toelieten’

Zijn allereerste stukje voor de krant? ,,Jaha, dat weet ik nog wel. Het was een berichtje over jeugdvoetbal. Dat is bijzonder hoor, dat er opeens iets van jou in de krant staat". En in die tijd was dat ook nog een heel gedoe, weet oud-onderwijzer Ton Spoelder nog: ,,Je moest dan bellen met de dimafoon in Best en je stukje dicteren. Met hoofdletters, punten en de namen moest je spellen”. Na 26 jaar stopt Ton Spoelder met het ED-correspondentschap. Een tijd waar hij met veel bevrediging op terugkijkt. Een tijd die hem bijzondere ervaringen en inzichten bracht en waarin hij als interviewer in veel verschillende decors zijn werk deed: gezeten op een krukje, in de raadszaal, op een boomstammetje, in het kasteel of lopend op een donker paadje in het Leenderbos. ,,En heel vaak bij mensen thuis. Bijzonder toch hoe mensen me binnenlieten in hun huis en in hun hart”.

Maar nu is Ton Spoelder dan zelf het 'lijdend voorwerp'. Een afscheidsinterview? Hij twijfelde slechts een fractie van een seconde. ,,Ja, ik moet wel. Ik heb anderen zo vaak in die positie gebracht. Maar het voelt wel heel raar hoor...”

Kritische vragen

Ton Spoelder was de opvolger van Gradus Hansen. Hansen en zijn hondje Hannes waren wereldberoemd in Heeze. Hansen was 40 jaar ED-correspondent. ,,Maar hij was een ander soort correspondent. Hij schoof aan aan de bar. Ik hou toch wat meer afstand.” Die afstand is volgens Spoelder nodig. ,,Betrokkenheid is goed, maar kan ook in de weg gaan zitten. Een correspondent die zoveel mensen kent in zijn dorp moet daar alert op blijven. Het is soms al lastig genoeg: dat je het ene moment met iemand praat omdat die een bekende van je is en het volgende moment namens de krant kritische vragen moet stellen.”

Om zijn neutraliteit te bewaken en goed werk af te leveren heeft Ton Spoelder zich naar eigen zeggen altijd aan een paar grondregels gehouden: ,,Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Dan samenvatten en een spiegel voorhouden. Hebt je dit gezegd? Heb je dit bedoeld? En waar nodig: hoor en wederhoor. Verder heb ik me altijd voorgenomen om dicht bij mezelf te blijven en niet te veel mee te gaan in het enthousiasme of de diepe treurnis van degene die tegenover mij zat".

Emotie

Maar dat de interviewer evengoed geraakt kan worden, blijkt uit de herinnering aan het gesprek met twee bejaarde zussen in Leende die aan Spoelder vertelden hoe ze aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun zusje zagen sterven. Ze was geraakt door een projectiel in de tuin van het huis. Ze werd naar binnen gedragen en stierf in de keuken waar de ouders en de zussen bij stonden. Spoelder: ,,Ze hadden het verhaal natuurlijk al vaak verteld en daarom konden ze dat ook heel neutraal doen. Maar ik zag het voor me. En het kwam heel erg binnen. Maar die emotie hielp daarna wel heel erg bij het schrijven".

Springlevend

Ton Spoelder legt zijn pen nog niet neer. Concrete plannen zijn er nog niet, en dat vindt hij eigenlijk wel prettig. Maar op den duur wil hij graag meer duidende en analytische verhalen schrijven. Waarin en voor wie weet hij nog niet. Presentaties wil hij ook wel doen. En daaruit blijkt dat de onderwijzer en de journalist in Spoelder nog springlevend zijn.