Schepenhuis in Budel moet meer schwung krijgen, Cranendonckers mogen meedenken

Voorop staat dat het uit 1771 daterende rijksmonument op de Markt in Budel een ontmoetingsplek moet worden. De keuze voor ‘De Merret’ (Buuls voor ‘De Markt’) als naam van de nieuwe exploitatiestichting in oprichting, past in dit voornemen.

Botermarkt

,,De begane grond van het Schepenhuis diende oorspronkelijk als overdekte markt voor garens en boter. Van oudsher is het dus al een ontmoetingsplek. We zien het Schepenhuis ook als meer dan alleen een gebouw. Het is iets van gemeenschap. Dit gevoel willen we laten terugkomen bij de invulling”, zegt Jac. Biemans, voorzitter van heemkundekring De Baronie van Cranendonck.

De stichting wil in de toekomst activiteiten voor de gemeenschap in Cranendonck ondersteunen en ontwikkelen. Daarbij wordt ingezet op sociaal-maatschappelijke betrokkenheid, lokale historie, cultuur, toerisme en recreatie. Daarnaast zet De Merret zich in voor de exploitatie en het behoud van het monumentale gebouw.

Smokkelmuseum

Het Schepenhuis bood vanaf 2010 onderdak aan de cliënten van Lunet zorg, die er een dagcafé en knutsel­atelier runden. Verder hadden de VVV en het Cranendonckse Smokkel­museum er hun thuis. Samen met de heemkundekring huurden zij het gebouw van woningcorporatie woCom, die het gebouw drie jaar ­geleden teruggaf aan de gemeente Cranendonck. Nadat eerder de VVV-post en het Smokkelmuseum vanwege ruimtegebrek hun heil elders zochten, stopte Lunet zorg dit voorjaar met het dagcafé. Eerder verhuisde het atelier al naar een andere locatie.

Omdat de oude exploitatieovereenkomst per 31 augustus afliep, hebben Vereniging Vrienden van het Schepenhuis, de heemkundekring en VVV Cranendonck de handen ineengeslagen. Zij willen het gebouw samen gaan gebruiken. Voor de VVV zou dit een terugkeer betekenen. Voorzitter Math van der Heijden: ,,Ons uitgangspunt is met de VVV terug naar het Schepenhuis te verhuizen, maar dan moet er wel eerst een oplossing voor het Smokkelmuseum worden gevonden. Hier wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.”

In 2019 heeft de Vrienden van het Schepenhuis – een soort serviceclub met het Schepenhuis als thuishonk – zich opgeworpen als kartrekker in het proces om te komen tot een nieuwe invulling. Voorzitter Marijn Mommers: ,,In maart zijn we gaan kijken naar de concrete invulling. Belangrijk is in ieder geval dat er meer schwung komt in en rondom het Schepenhuis.”

Winkeltje in streekproducten

De Budelse bevolking wordt nadrukkelijk gevraagd mee na te denken over de herbestemming van het historische gebouw en de vorm waarin dit gebeurt. Maar dat valt niet mee in ­coronatijd. Nadat de eerder dit jaar ­geplande bijeenkomsten niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen, is het vooralsnog afwachten of ze dit najaar wel plaats kunnen vinden.

Om de exploitatie rond te krijgen is De Merret afhankelijk van een commerciële partij. Daarbij hoeft niet per se te worden gedacht aan horeca, een winkeltje in streekproducten kan bijvoorbeeld ook, aldus het drietal, dat verder alle ander opties open wil laten. Van der Heijden: ,,Maar het moet wel bij het gebouw passen. Een friettent valt daardoor af.” Mommers vult aan: ,,Voor de invulling willen wij organisaties, inwoners en ondernemers raadplegen. Wat er ook komt, als stichting zien we er op toe dat het past binnen het bedachte format.”

Ideeën voor een commerciële invulling kunnen worden ingestuurd via oc@vriendenvanhetschepenhuis.nl.