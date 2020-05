Schermen van familiebedrijf uit Heeze bieden sfeer én bescherming tegen corona

Op steeds meer plekken duiken in de coronaperiode schermen op. In winkels om direct contact tussen medewerkers en klanten te voorkomen, in restaurants om groepen mensen van elkaar te scheiden en op kantoren om medewerkers te beschermen. Verschillende bedrijven richten zich op die markt. Een daarvan is Van Lierop uit Heeze. Het metaalbedrijf van directeur en eigenaar Hans van Lierop komt met wat ze zelf noemen room dividers van maximaal vier bij twee meter groot. Er zijn ook kleinere modellen voor op tafel of op bureau.