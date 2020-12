Schilder in de prijzen: ‘Een deur moet glanzen als een spiegel’

MAARHEEZE - Ruben van der Kruis (39) uit Maarheeze is bij de Nationale Schildersvakprijs voor de tweede keer binnen drie jaar in de prijzen gevallen. In 2018 won Van der Kruis de juryprijs en publieksprijs in de categorie onderhoudsschilderwerk, afgelopen dinsdag won hij de publieksprijs.

Die prijs won hij voor het schilderen van een nieuwbouwwoning aan de Strijperdijk in Leenderstrijp. Een totaal andere klus dan het karwei waarmee hij in 2018 in de prijzen viel: toen moest hij eerst het nodige houtwerk repareren voordat hij het monumentale wijnhuis Beaugrim in Weert kon schilderen.

Iedere klus een andere schuurtechniek

Hoewel het twee totaal verschillende klussen zijn, heeft Ruben van der Kruis met evenveel plezier aan beide panden gewerkt: ,,Juist die afwisseling maakt het werk zo mooi. In het ene geval ben je eerst bezig met het nodige restauratiewerk, in het andere geval kon ik naast het werken met de kwast ook gebruikmaken van de modernste spuittechnieken voor de gevels en het beton”, zegt Van der Kruis. En wat de doorsnee doe-het-zelver zal ontgaan: iedere klus vergt weer een andere schuurtechniek.

Het schilderen is hem met de paplepel ingegeven: zijn vader heeft een schildersbedrijf in Maarheeze en na zijn vakopleiding aan het Sint Lucas in Boxtel heeft hij achttien jaar bij zijn vader gewerkt.

Quote De mensen zien je graag komen en zijn blij als je weer weg bent Ruben van der Kruis, schilder

In 2016 begon hij voor zichzelf onder de naam Van der Kruis Vakschilders. ,,Ik heb eigenlijk altijd met mijn handen willen werken. Ik zag bij mijn vader hoe leuk dit werk is en al jong wist ik dat ik dat ook wilde gaan doen”, zegt hij. ,,Naast het plezier wat ik in het schilderwerk heb, maak ik mensen gewoon heel blij, je maakt van iets wat lelijk geworden is toch weer iets moois. De mensen zien je graag komen en zijn blij als je weer weg bent”, lacht Van der Kruis. Hij vindt het ook leuk om met zijn klanten samen uit te zoeken wat de mooiste kleuren zijn om te gebruiken. ,,Dat hangt veelal af van de inrichting van het huis, of voor het buitenwerk van de tuin, de kleur van de stenen, de omgeving”, stelt hij.

Samen met leerlingschilder

Bij het project waarmee hij de publiekprijs won, is hij volop geholpen door zijn leerlingschilder Matthijs van Dooren. Die heeft geen schildersopleiding genoten: ,,Ik leid hem op en hij leert van mij alle technieken die ik gebruik. Ik maak een echte vakschilder van hem.”

Van Dooren krijgt de kneepjes van het vak bijgebracht, zeker waar het gaat om het verkrijgen van de hoogst mogelijke glansgraad. Van der Kruis is wat betreft de glansgraad binnen Nederland recordhouder. ,,Ik vind het leuk om een deur te laten glanzen als een spiegel.”

Dat de vakjury hem dit jaar niet de eerste prijs toekende deert hem niet: ,,Binnen de categorie ‘nieuwbouw’ waren drie mensen genomineerd. Eigenlijk ben je dan al winnaar. Bovendien kreeg ik zo’n drieduizend stemmen van het publiek en daar zaten heel veel vakbroeders bij. Daar ben ik heel blij mee.”