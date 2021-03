Schoenen van Matthijs de Ligt onder de hamer voor de Speciale Voetbaldagen: ‘Sommigen lopen weken later nog met medaille’

De landelijke stichting, die haar roots heeft in Heeze, wilde de diensten- en goederenveiling eigenlijk vorig jaar al organiseren. Maar corona gooide toen, én dit jaar opnieuw, roet in het eten. Daarop heeft de stichting besloten de veiling online te houden. Mede ingegeven door bezuinigingen op het activiteitenaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking nam Wendy Zwegers uit Heeze vijf jaar geleden het initiatief voor de stichting. ,,Met de Speciale Voetbaldagen willen we deze kinderen een onvergetelijke dag bezorgen en tevens ook het G-voetbal promoten”, vertelt dorpsgenoot Hannie Berkers.

Lekker uitleven

In samenwerking met speciaal onderwijs school De Berkenschutse in Heeze werd in 2016 de eerste editie van de Speciale Voetbaldagen gehouden. Tot de ambassadeurs van de stichting behoren onder anderen Hans van Breukelen, Björn van der Doelen en René en Willy van de Kerkhof. Medeorganisator Tom Oppers: ,,Bij de voetbaldagen kunnen de deelnemers zich uitleven met tal van voetbalgerelateerde opblaasbare objecten. Omdat kinderen en jongeren niet alleen van voetbal houden, verzorgen we inmiddels ook sportdagen met een bredere opzet.”

Zwegers: ,,Vanwege corona is alles opnieuw uitgesteld. Dat is heel jammer. Je ziet de kinderen namelijk opbloeien op zo’n dag, sommigen lopen weken later nog rond met hun medaille.” Door ze in contact te brengen met sportverenigingen of het Fonds Gehandicaptensport wil de stichting mensen met een beperking ook blijvend aan het sporten krijgen. Zwegers: ,,We zoeken naar samenwerking met andere partijen om structurele activiteiten op te zetten. Daarbij draait het overigens niet alleen om het sportieve, maar ook om het sociale aspect.”

Quote We hebben het geluk dat de oma van Matthijs in Heeze woont. Hans Berkers

Samen met het speciaal onderwijs en lokale sportverenigingen worden er inmiddels evenementen in het hele land gehouden. Dat vraagt om behoorlijk wat organisatietalent. Zwegers: ,,Behalve voor het programma zorgen we onder meer voor verpleegkundigen, EHBO’ers en soms ook het vervoer.” Met de opbrengst van de goederen- en dienstenveiling, die plaatsvindt onder de vlag van Oranje Comité Heeze, wil de stichting de financiële basis versterken en minder afhankelijk worden van subsidies.

In de opslag

Tot 27 april 12.00 uur kan er via specialevoetbaldagen.nl worden geboden op een vijftigtal diensten en producten. ,,Veel kavels liggen al een jaar opgeslagen. Dat is een van de redenen dat we niet nog langer willen wachten”, zegt Hans Berkers. Behalve een paar voetbalschoenen heeft Matthijs de Ligt ook een gesigneerd voetbalshirt afgestaan. Net als topdarter Michael van Gerwen. Hannie Berkers: ,,Alles is via onze eigen netwerken binnengekomen. We hebben het geluk dat de oma van Matthijs in Heeze woont.”

Kavels aanmelden kan via info@specialevoetbaldagen.nl