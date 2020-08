‘School moet blijven in Budel-Dorplein’

Een grote meerderheid spreekt zich hierin uit voor het behoud van de school, die nu 70 leerlingen telt.

De enquête werd gehouden naar aanleiding van een brief die is verspreid door de schoolbesturen van basisschool Sint Andreas en De Wereldwijzer in buurdorp Budel-Schoot. Hierin stellen de onderwijsteams en medezeggenschapsraden dat het samenvoegen van de scholen door hen als een serieuze optie voor de toekomst wordt gezien.

Niet langer vanzelfsprekend

De brief werd donderdag tijdens een bijeenkomst van het dorpsplatform toegelicht door schooldirecteur Trees Kessels. Een van de aanleidingen voor de brief is een recente beleidswijziging bij Stichting Skozok, waar beide scholen onder vallen. Kessels: ,,Daardoor is het niet langer vanzelfsprekend dat in iedere kern een school blijft bestaan.”

Of en wanneer dit gevolgen heeft voor de beide scholen is nog onduidelijk. Kessels verwacht in ieder geval niet dat er op korte termijn al iets gaat spelen. Wel wil ze alvast een signaal afgeven door samen met de dorpsbewoners na te denken over de toekomst van de scholen.

De enquête telde overigens slechts één vraag, namelijk of er in de toekomst een basisschool in Dorplein moet blijven. Van de 600 formulieren zijn er 200 terugbezorgd. Uit de rondvraag blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten – meer dan 95 procent – wil dat de school behouden blijft.

Leefbaarheid aangetast

De informatieavond trok ruim dertig belangstellenden. Veel van hen vrezen dat een schoolsluiting de leefbaarheid in het dorp aantast. ,,En er is al veel uit het dorp verdwenen”, verzucht Jos Rademakers. Rob Meurkens: ,,We hebben deze situatie een aantal jaar geleden ook al eens meegemaakt. Toen telde de school 34 kinderen. Vervolgens heeft een groep ouders de schouders eronder gezet. Mede door de komst van asielzoekerskinderen is de school toen open gebleven. Destijds is bij de gemeente aangegeven dat er meer nieuwbouw voor starters moet komen.”

De roep om nieuwe woningen klonk ook bij veel andere aanwezigen. ,,Veel hangt met elkaar samen. De toekomst van de school is ook verbonden met het gemeenschapshuis en het verenigingsleven”, zegt platformvoorzitter Theo Dubbeld. Hij keek terug op een geslaagde avond. ,,Veel mensen hebben aangegeven dat ze mee willen denken over de toekomst van het dorp.”