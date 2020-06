Schooldirecteur in Heeze zwaait af: 'Vroeger was het een eenheidsworst’

Als de zomervakantie begint, draait John Hellegers voor de laatste keer de deur van basisschool Merlebos in Heeze op slot. Ook neemt hij afscheid van basisscholen De Parel en Dirk Hezius

Hellegers gaat met pensioen, na achttien jaar in Heeze. Dat er geen grote afscheidsreceptie komt, vindt hij niet zo erg. ,,Ik kan zo rustiger afscheid nemen van het team en de leerlingen. Misschien is deze manier nog wel leuker dan alles in één receptie.”

Halve dagen voor de klas

Hijn vertelt: ,,In 1977 ben ik afgestudeerd en meteen in militaire dienst gegaan. In die tijd was het moeilijk om als onderwijzer aan de slag te gaan. Ik begon met invallen en stond halve dagen voor de klas. Zo kwam ik op kleine schooltjes terecht, soms met drie klassen voor een hele school.” Allemaal in dorpjes rondom Venray, de omgeving waar John opgroeide.

,,In 1985 ontstond de basisschool uit de kleuterschool en de lagere school. Daarvoor mocht ik de schoolplannen maken. In 1992 werd ik waarnemend directeur.” John Hellegers wilde verder. ,,In 2002 heb ik gesolliciteerd als directeur in Heeze en werd aangenomen. Ik ben steeds blijven studeren.” Hellegers bleek een goede leider: ,,Vanaf 2013 ben ik als meerscholen-directeur aangesteld voor de Merlebos, Dirk Hezius en De Parel”.

Het verschil tussen de begintijd en nu, legt Hellegers simpel uit: ,,Vroeger was het een eenheidsworst en nu wordt meer en meer individueel begeleid. Vroeger had je geen teamvergaderingen en nu kunnen we niet zonder...”

Quote De maatschap­pij is veranderd en de kinderen ook John Hellegers

De grootste veranderingen somt de scheidend directeur op: ,,De ouderbetrokkenheid is toegenomen. Kinderen voelen zich in deze tijd meer eigenaar van het leerproces. Ze werken zelfstandiger. De maatschappij is veranderd en de kinderen ook. Tegenwoordig is een computer of laptop onmisbaar, ook op de basisschool.”