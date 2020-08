‘Schoot’ onthaalt nieuwkomers met een welkomstteam

BUDEL-SCHOOT Nieuwe inwoners van Budel-Schoot hebben soms wat moeite hun draai te vinden in het dorp. Om hen beter wegwijs te maken, is er een welkomstteam opgericht.

Begin september gaat de werkgroep van Stichting Dorpsplatform Sterk Schoot voor het eerst op huisbezoek. ,,We overhandigen een welkomstpakket en een raamsticker aan nieuwkomers. Maar dat doen we natuurlijk alleen als de mensen het zelf willen”, zegt initiatiefnemer Shana Raes.

Lokale verenigingen en ondernemers voorzien de tas die de kersverse Schoote­naren krijgen van inhoud. Op die manier kunnen zijn zich presenteren.

Maar daarbij stopt het niet. Door het gesprek met nieuwe inwoners aan te gaan, proberen de leden van het welkomstteam te achterhalen waar hun interesses liggen en of zij eventueel iets willen betekenen in het dorp. ,,Op die manier willen we nieuwe verbindingen leggen”, aldus Raes.

Het welkomstteam is opgenomen in het uitwerkingsplan dat is gemaakt naar aanleiding van de twee jaar geleden opgestelde gebiedsaanpak voor Budel-Schoot. Raes is vervolgens met de uitwerking aan de slag gegaan. Hiervoor sprak ze met verschillende dorpsbewoners. Ook werden er brainstormavonden gehouden.

Het welkomstteam wil op een laagdrempelige manier de cohesie in het dorp versterken. Daarbij staat het team voor verschillende uitdagingen. Het dorp heeft verhoudingsgewijs een groot aanbod van huurwoningen. Een aantal nieuwkomers stroomt daardoor snel door naar een woning in een andere plaats. Ook is het voor nieuwe dorpelingen soms lastig aansluiting te vinden bij het hechte en actieve verenigingsleven. Raes: ,,Daarvoor is de drempel nu soms nog te hoog. We willen dit doorbreken.”

Het welkomstteam wordt ondersteund door een groep ‘goede buren’. Raes: ,,In bijna iedere straat hebben we er één gevonden. Ze hebben een signaleerfunctie.” De goede buren geven onder meer een seintje als er nieuwe mensen in een straat komen wonen. Ze voorzien ook de sociaal makelaar van extra input, zodat bijvoorbeeld hulpvragen eerder in beeld komen. Op 9 september vindt de kick-off van het project plaats. Meer info: welkomopschoot@gmail.com.