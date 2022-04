Scouting Sint Nicasius pakt uit met bijzonder jubileumcadeau

Oplettende voorbijgangers is het waarschijnlijk niet ontgaan dat er flink wordt geklust op het scoutingterrein aan het Ekelpad in Heeze. De onthulling van de begin deze week nog in aanbouw zijnde nieuwe uitkijktoren moet het hoogtepunt worden van de jubileumactiviteiten die zaterdag plaatsvinden.

Met de ruim acht meter hoge constructie gaat een grote wens van Scouting Sint Nicasius in vervulling. De jubileumtoren staat op de locatie van diens illustere voorganger, die op 9 november 1968 in vlammen opging. De brand had een grote impact op de vereniging, want ook het op de begane grond gevestigde rowanslokaal ging daarbij verloren.

,,De brand ontstond toen een potkacheltje begon te lekken en naar buiten werd getrokken. Toen het oliespoor dat daarbij achterbleef vuur vatte, brandde vervolgens de hele toren af”, vertelt Ward Gijsberts, groepsvoorzitter van Scouting Sint Nicasius.

De oude uitkijktoren van Scouting Sint Nicasius op een ansichtkaart.

De Heezenaar is al 35 jaar lid van de scoutinggroep. De originele uitkijktoren kent hij alleen van oude verhalen en nostalgische foto’s. Gijsberts: ,,Vanuit de toren kon je destijds een behoorlijk eind weg kijken. De aangrenzende woonwijk was er nog niet.”

Ward Gijsberts, groepsvoorzitter scouting Sint Nicasius

De plannen voor een nieuwe toren werden in coronatijd concreet. Gijsberts: ,,Voor het jubileum waren we op zoek naar een nieuwe blikvanger, waarmee de kinderen de komende 15 tot 20 jaar vooruit kunnen. Wij hadden het eerder weleens gehad over een nieuwe toren, maar er werd nooit doorgepakt.”

De constructie is gemaakt van acaciahout en door de leden zelf ontworpen. Voor de bouw heeft de scoutinggroep een specialistisch bedrijf in de arm genomen. Gijsberts: ..Het wordt opnieuw een multifunctionele toren, met een kabelbaan, vlaggenmast en een demontabele klimwand. Er is bewust gekozen voor natuurlijke materialen, daardoor valt de toren ook minder op tussen de inmiddels grote bomen.”

Om de toren financieel mogelijk te maken is er een loterij gehouden. Ook werd er een beroep gedaan op sponsoren, fondsen en andere subsidiepotjes.

De jubilerende scoutinggroep werd in 1952 opgericht. In eerste instantie mochten alleen jongens lid worden. In de jaren zeventig kwam daar verandering in. Gijsberts: ,,Wij waren een van de eerste gemengde groepen. In de loop der jaren heeft de vereniging veel stelletjes voorgebracht.”

Het ledental ligt al jaren rond de 180. ,,Net voor corona was er sprake van een klein dipje bij de bevers, maar de vereniging groeit op dit moment nog steeds. In vergelijking met de sportverenigingen mochten wij in coronatijd eerder onze activiteiten hervatten. Daar hebben we met een aantal nieuwe leden ook de vruchten van geplukt.”

Zaterdag overdag is er een programma voor de jeugd. Dan wordt ook de jubileumtoren officieel geopend en onthuld. De toren wordt hiervoor op z’n Christo’s met jute doeken ingepakt. Later op de avond is er een groot feest en een reünie voor (oud-)leden. Verder is er een expositie met oude foto’s en logboeken. Meer info: nicasius.nl.