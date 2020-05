Scouts in Heeze en Jeugdclubs Budel kunnen zich weer uitleven: ‘Koken mag nog niet, houthakken wel’

Met een levensgrote versie van Kolonisten van Catan kregen de kinderen van scouting Sint Nicasius zaterdag weer eens wat anders voorgeschoteld dan de bordspelletjes van de afgelopen maanden. ,,Met uitzondering van onze leden boven de 21 jaar zijn alle speltakken sinds vandaag weer in bedrijf’’, aldus Ward Gijsberts, voorzitter van de scoutingvereniging uit Heeze.

Begin vorig week hervatte ook Jeugdclubs Budel het seizoen. Niet alleen de spelletjes werden door de kinderen gemist, maar ook het contact met leeftijdsgenootjes. ,,Ze hadden elkaar heel wat te vertellen over hun ervaringen in de afgelopen weken’’, zegt voorzitter Joost Kuipers.

Online quizzen

Onder meer met online quizzen en het stimuleren van doe-activiteiten is tijdens de lockdown geprobeerd om kinderen verbonden en bezig te houden. Vooralsnog zijn alleen activiteiten in de buitenlucht toegestaan. De bijeenkomsten moeten op het terrein van de vereniging plaatsvinden en er mag slechts één groep tegelijkertijd aanwezig zijn. Kuipers: ,,Normaal is bij ons sprake van een overlap. Nu zit er telkens een half uur tussen de groepen.’’

Waterspelletjes

De speltakken van Sint Nicasius moeten het voorlopig stellen zonder vertrouwde bezigheden als koken, boswandelingen, waterspelletjes of een potje Bulldog. Gijsberts: ,,Andere activiteiten, zoals het hakken van boomstammen en het bouwen van hutten zijn wel toegestaan.’’ Kuipers vult aan: ,,We moeten er voor zorgen dat de kinderen actief bezig blijven. Rustig chillen, een geliefde bezigheid van vooral de oudere groepen, is er nu even niet bij.’’

Kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich niet te houden aan de 1,5 meterregel. Die afstandsregel geldt wel voor de leiding en oudere groepen. Kuipers: ,,Maar we hebben ook een groep waarbij de leeftijd varieert van elf tot en met dertien jaar. Daar houden ze gepaste afstand van elkaar.’’

Enig zomeruitstapje

De vraag die bij veel verenigingen leeft, is of de zomerkampen dit jaar doorgaan. Nu veel gezinnen waarschijnlijk niet op vakantie gaan, lijkt het kamp voor veel kinderen het enige uitstapje van deze zomer te worden. Kuipers: ,,We houden in de gaten wat organisaties als Jong Nederland en Scouting Nederland doen.’’

Als de kampen niet doorgaan, dan merken de jeugd- en jongerenverenigingen dit ook in hun portemonnee. Veel blokhutten worden in het voorjaar en in de zomer verhuurd aan andere verenigingen. ,,Vóór 1 juni neemt Scouting Nederland een beslissing over de zomerkampen’’, weet Gijsberts, die aangeeft dat de voorbereidingen inmiddels in volle gang zijn.