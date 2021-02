Servicepunt PostNL weg uit Maarheeze

MAARHEEZE - Bouwmarkt Claassen stopt per 8 maart met het servicepunt van PostNL in hun zaak aan de Stationsstraat in Maarheeze. Het contract van een jaar loopt op die datum af en wordt niet verlengd door Claassen.

Volgens de woordvoerder van PostNL heeft het bedrijf de intentie om elders in Maarheeze een servicepunt te beginnen: ,,Dat moet dan wel in een bestaande winkel komen, we gaan niet een apart nieuw postkantoor beginnen.”

PostNL is druk doende om middenstanders te benaderen, maar de woordvoerder vertelt dat er nog geen geschikte locatie gevonden is: er moet voldoende plek in de winkel zijn en er is nog geen zaak gevonden die aan de eis kan voldoen. Over de reden van de sluiting wil PostNL niets zeggen: ,,Dat is tussen de ondernemer en ons.”

Niet rendabel

Theo Claassen van de bouwmarkt is daar opener over: ,,We hebben het geprobeerd, maar het is voor ons niet rendabel. We hebben gemerkt dat we er veel tijd aan moeten besteden en we hebben klanten van de bouwmarkt die dan vaak lang moeten wachten en het levert weinig op. Het is jammer voor de inwoners van Maarheeze.”

Bovendien neemt het servicepunt in zijn zaak veel plek in beslag, doordat er veel pakketten worden verstuurd en afgehaald. Claassen nam het servicepunt een jaar geleden over van de Jumbo. Ook daar was toen het argument dat het postkantoor te veel ruimte in beslag nam. Als er voor 8 maart niet een nieuwe locatie gevonden is moeten de Maarheezenaren voor hun velletje postzegels of voor het inleveren van een pakketje naar Budel of Weert.