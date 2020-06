Sint-Jansviering Leenderstrijp: ‘Het is een sport om een goeie tros te maken’

LEENDERSTRIJP - Het is een jarenlange traditie: de Sint Jansviering met het wijden van Sint Janstrossen. Ook in coronatijd vierde het gilde Sint Jan Baptista de geboortedag van Johannes de doper.

Waar Leenderstrijp in ‘normale tijden’ een waar bedevaartsoord is met honderden pelgrims uit de regio, was de viering woensdag vooral een lokaal gebeuren. De openluchtmis vond plaats in beperkte kring, met alleen de gildebroeders en -zusters van het gilde Sint Jan Baptista.

Siem Liebregts slaat normaal gesproken nooit een Sint Jansviering over, maar vanwege de coronaprotocollen moest de Leendenaar de openluchtmis dit keer aan zich voorbij laten gaan. ,,Het is heel jammer, maar het kan dit keer niet anders”, aldus Liebregts, die al jaren helpt met het aankleden en versieren van het altaar.

,,Even speelde de gedachte om de openluchtmis uit te stellen, zodat de viering door meer mensen kan worden bijgewoond. Maar al snel is besloten om vast te houden aan 24 juni. Anders kun je aan het verplaatsen blijven”, zegt gildebroeder Johan Bax.

Gezegend

Om een drukke toeloop van pelgrims te voorkomen, konden de boeketten met veldbloemen voor de Sint Janstrossenwijding woensdag verspreid over de middag worden opgehangen aan een draad bij de Sint Janskapel. Daar werden ze tijdens de viering gezegend door pastoor Wim van Meijl.

Een Sint Janstros bestaat uit vijftien soorten bloeiende veldbloemen. Liebregts somt ze moeiteloos op. Wat in ieder geval niet mag ontbreken is Sint Janskruid. Liebregts: ,,Het is ook een beetje een sport om een goede tros te maken. Een maand geleden ben ik begonnen om goed om me heen te kijken waar de benodigde veldbloemen staan. Ieder jaar zitten er wel een paar bloemen tussen die lastig te vinden zijn. Dit keer was dat onder meer de witte koekoeksbloem.”

Na afloop van de viering worden de gewijde boeketten thuis aan de muur gehangen. ,,Een Sint Janstros beschermt onder meer tegen blikseminslag”, zegt Liebregts zonder daarbij een garantie af te durven geven.

Ook Marjolein van der Hout uit Leenderstrijp maakte dit jaar een boeket: ,,Ik vind het gewoon een heel leuk gebruik dat echt bij Leenderstrijp hoort. Bijna iedereen in het dorp heeft een Sint Janstros bij de voordeur hangen. Ik woon hier nu een paar jaar. Dit is mijn derde boeket. Hij is helaas niet helemaal compleet, omdat ik veel veldbloemen niet kon vinden.”

Strijps feestje

Met bijna zestig boeketten bleef het aantal Sint Janstrossen dit jaar flink achter bij een Sint Jansviering in ‘normale tijden’. Bax: ,,Door de coronamaatregelen is het dit jaar veel meer een Strijps feestje geworden. Normaal gesproken wordt de openluchtmis bezocht door 400 tot 600 pelgrims uit de hele regio, dan praat je al snel over 200 tot 300 trossen. Ik vermoed dat veel mensen hun boeket van vorig jaar nog even laten hangen.”