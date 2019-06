Slachtoffer overval Maarheeze: ‘De overvallers schrokken van ons gegil’

Update Woning in Maarheeze overvallen door twee gewapende mannen

1:13 MAARHEEZE - Een vrijstaande woning aan de Koenraadtweg in Maarheeze is zaterdagavond rond 23.45 uur overvallen door twee gewapende mannen. Dat meldde de politie rond middernacht via Burgernet Noord-Brabant op Twitter.