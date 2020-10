Slagersstel is toe aan een rustiger leven en stopt na bijna dertig jaar met zaak in Soerendonk

Hoewel het slagersechtpaar nog lang niet aan de pensioenleeftijd zit, heeft het stel toch besloten te stoppen met hun zaak. ,,Onze vier kinderen hebben altijd met plezier meegeholpen in de zaak, maar niemand wil de zaak overnemen”, zegt Jan van Meijl.

Daar komt ook nog eens bij dat het stel inmiddels wel toe is aan eens iets rustiger leven: ,,Met veertig uur werken in de week komen we echt niet toe en zelfs met het dubbele niet. Feitelijk werken we zeven dag per week. ’s Morgens om 07.00 uur begin ik met het vullen van de toonbank, de bestellingen en vleeswaren moeten klaargemaakt worden en dan komen de klanten. ’s Avonds gaan we vaak nog terug naar de zaak om bestellingen weg te brengen. Dan moet ook de administratie gedaan worden. In het weekend verzorgen we vaak de complete catering of barbecues voor feesten”, zegt Van Meijl.

Overdracht

Het toeval wil dat slager Gerard Neeskens uit Budel onlangs eens kwam informeren of hij de bloeiende zaak in Soerendonk niet zou kunnen overnemen. Na 1 november is het stel nog regelmatig in de zaak om te zorgen voor een vlekkeloze overdracht.

Het koppel uit Leenderstrijp heeft altijd met veel plezier in Soerendonk gewerkt. Toch kijken ze uit naar hun ‘nieuwe’ leven. Marleen wil zich graag meer gaan toeleggen op haar schilder- en tekenhobby.

Jan heeft zijn toekomst ook al aardig ingevuld: ,,We zijn altijd een leer- en stagebedrijf geweest. Ik wil graag als praktijkleraar aan de slag. Ik krijg nu ook meer tijd om aan mijn agrarische hobby te besteden: vee opfokken vind ik leuk en ik zit graag op de tractor bijvoorbeeld bij de maisoogst van familie. Ik kan echt genieten van het buitenwerk, na dertig jaar vooral binnen gewerkt te hebben.”

Huisslachtingen

Het stel wil samen ook wat meer gaan genieten van de mooie landelijke omgeving. Jan van Meijl zit al vanaf zijn veertiende in het slagersvak. Hij begon met huisslachtingen bij boeren thuis. ,,In 1991 heb ik deze zaak gekocht. Toen we in 1995 trouwden en Marleen ook in de zaak kwam begon het echt goed te lopen”, zegt Van Meijl met een brede lach.

Samen hebben ze hun zaak aan de Dorpsstraat in Soerendonk gemoderniseerd en steeds up-to-date gehouden, niet alleen que interieur, zeker ook qua assortiment. Zo bestaat nu een groot deel van hetgeen verkocht wordt uit kant-en-klaar maaltijden. Ook heeft hij een hoekje in de zaal met brood en kruidenierswaren.

Bij landelijke wedstrijden in het slagersvak liep het koppel weg met prijzen voor hun zelfgemaakte balkenbrij, zult, gevulde broodjes en buffetten. ,,Naast de klanten in de winkel leveren we ook aan veel horecabedrijven en instellingen”, zegt Van Meijl.