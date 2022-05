Slagwerkgroep Heeze mag eindelijk weer de planken op met SlagWerkSpektakel

Volledig scherm Repetitie Slagwerkgroep Heeze © René Manders/DCI Media

Op vrijdag 12 november 2021 stond alles al klaar voor het avondvullende programma. ‘Het podium was al opgebouwd, we hadden de generale al gehad”, zegt bestuurslid Wil van de Loo. ,,Maar we voelden het al aankomen… Er zaten maatregelen aan te komen.” Een dag vóór de concerten, besloot de overheid dat er vanaf die zaterdag voor zulke voorstellingen geen plek meer was. ,,We konden de vrijdag eventueel nog spelen. Maar we wilden geen concessies doen: mensen moeten kunnen stáán tijdens het concert.” Het idee van het spektakel is namelijk, dat mensen op een laagdrempelige manier een gezellige feestavond hebben. Het is geen zitfeest.

Dus ook al was het een bittere pil, de slagwerkgroep besloot de avond voor een tweede keer uit te stellen. Een nieuwe datum was al snel bekend. ,,Mensen die al een ticket hadden, konden die natuurlijk inleveren om hun geld terug te krijgen”, zegt Van de Loo. ,,Of van avond switchen.” Dat eerste gebeurde amper, waardoor de tegenvaller geen financiële strop werd. ,,Ook onze sponsors en leveranciers werkten heel fijn mee. Zij wisten hoe belangrijk dit voor ons was. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Quote We bleven wekelijks oefenen -desnoods online- en de groep hield elkaar scherp André Kuijten, Lid Slagwerkgroep Heeze

In november spraken Van de Loo en André Kuijten, een muzikant bij de groep en lid van ‘Happy Drumsticks’, al over de enorme motivatie onder leden. Kuijten: ,,Die is het afgelopen half jaar ook niet verslapt, en misschien zelfs nog sterker geworden. We bleven wekelijks oefenen -desnoods online- en de groep hield elkaar scherp.”

Voor sommige muzikanten is het komende SlagWerkSpektakel de eerste keer dat ze optreden voor een volle zaal. In ’t Perron passen straks 400 bezoekers per avond, een stuk meer dan in 2021 het plan was. Toen mochten er door geldende maatregelen slechts 250 mensen binnen. Is dat niet spannend? Kuijten: ,,Natuurlijk, maar het is gezonde spanning. Die jongens horen al een paar jaar van ons over hoe dit hét concert is, waar we elk jaar naartoe leven. Dat mogen zij nu eindelijk meemaken.”

De slagwerkgroep verzorgt een avondvullend programma in ’t Perron op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn voor 7.50 euro verkrijgbaar bij Lektura in Heeze en in dorpshuis ’t Perron.

Volledig scherm Slagwerkgroep Heeze aan het repeteren © René Manders/DCI Media