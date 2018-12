Sloop voor Centrumplan Leende start na jaarwisseling

De afbraak van de oude panden zou oorspronkelijk eind deze maand afgerond moeten zijn. Omdat de gemeente pas half november het hele centrumgebied in eigendom kreeg, is de sloop vertraagd. Sloopaannemer Jansen Infra BV uit Son had deze maand al kunnen starten, maar de eveneens betrokken asbestsaneerder heeft pas in januari tijd. Daarom is in overleg met de Klankbordgroep Centrumplan besloten om de bouwhekken na de feestdagen te installeren. Vooral om het centrumgebied in kerstsfeer te laten en niet in een bouwwerf te veranderen.