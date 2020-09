‘Smeltkroes blijft voor Maarheeze behouden’

,,Waar die verhalen vandaan komen weet ik niet, maar De Smeltkroes moet een gemeenschapsvoorziening blijven, waar de gemeenschap elkaar ontmoet”, zegt Lemmen.

Lastige situatie

,,Ons hoofddoel is: De Smeltkroes in Maarheeze moet blijven bestaan. Alleen zitten we wel even in een lastige situatie”, vult de wethouder aan. Doordat het huidige uitbatersechtpaar, Thieu en Hanny Rooijakkers, aangegeven heeft per 1 juli 2021 te willen stoppen, is er een geruchtenmachine in Maarheeze op gang gekomen. Die werd nog eens extra gevoed doordat mogelijke nieuwe uitbaters - na bijna een jaar te hebben meegedraaid - uiteindelijk te kennen gaven de zaak toch niet te willen overnemen.

,,Dat was voor ons ook een tegenvaller. We dachten alles rond te hebben, maar toen liep het toch anders”, zegt Lemmen. Wat hem betreft zijn er twee mogelijke scenario’s: óf er meldt zich alsnog een commerciële exploitant, die De Smeltkroes wil gaan runnen óf De Smeltkroes gaat in de toekomst gerund worden door vrijwilligersexploitatie.

Inwoners bijpraten

,,Ik ga eerst volgende week de raad bijpraten en daarna wil ik zo snel mogelijk een informatieavond voor verenigingen en inwoners beleggen. In het kader van burgerparticipatie wil ik dat de inwoners mede gaan bepalen wat er moet gebeuren. Wat heeft Maarheeze nodig, wat wil Maarheeze van De Smeltkroes?”, zegt Lemmen.

Het betrekken van de burgers past volgens hem precies in het plaatje van verdergaande burgerparticipatie. Welk scenario uiteindelijk gestalte gaat krijgen, maakt Lemmen eigenlijk niet zoveel uit: ,,Als het maar past bij de wensen van de bevolking.”

Hij ontkent ten stelligste dat hij in gesprekken met grootgebuikers’’ van De Smeltkroes ooit geopperd heeft om hun activiteiten elders (lees: in De Borgh in Budel) uit te voeren. ,,Dat heb ik nooit gesteld. Wel heb ik geopperd, dat we tijdelijk een oplossing kunnen vinden als er op 1 juli 2021 nog niets geregeld is. Maar alles is erop gericht om de toekomst van De Smeltkroes te garanderen.” Het echtpaar Rooijakkers heeft De Smeltkroes vanaf de opening in 1982 gerund.