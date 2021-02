Smeltkroes: tijdelijke uitbaters vanaf juli

MAARHEEZE - Het valt niet mee om een knoop door te hakken over de manier waarop gemeenschapshuis De Smeltkroes in Maarheeze na 1 juli gerund gaat worden als er alleen online overlegd kan worden. De gemeente denkt aan de tijdelijke inzet van een beheerdersechtpaar vanaf 1 juli, in de hoop dat er in het voorjaar wel weer fysiek overlegd kan worden.

De huidige exploitanten van De Smeltkroes leveren op 1 juli de sleutels bij de gemeente in. Omdat het beleid van de gemeente is om inwoners zoveel mogelijk bij belangrijke zaken in hun kern te betrekken, was een traject van burgerparticipatie ingezet.

Exploitatie door vrijwilligers?

Dit zou voor 1 juli moeten leiden tot een oplossing voor het vraagstuk van de beheersvorm: wil Maarheeze de huidige exploitatievorm voortzetten of kiest men liever voor een vorm waarbij er een stichtingsbestuur komt en waarbij de dagelijkse exploitatie grotendeels door vrijwilligers wordt uitgevoerd?

Quote Als we begin april nog niet met groepen bij elkaar kunnen komen, willen we kijken of er dan buiten bijeenkom­sten belegd kunnen worden Marcel Lemmen, wethouder

Inmiddels zijn eind vorig jaar een drietal onlinesessies gehouden met in totaal 24 Maarheezenaren die willen meedenken over de toekomst van De Smeltkroes. ,,Toen bleek eigenlijk wel, dat er een flinke voorkeur was om fysiek bij elkaar te kunnen komen. Dat kon toen niet”, zegt Dietmar Schrijnemakers, die het hele proces begeleidt. Ook wethouder Marcel Lemmen (VVD), onderschrijft de wenselijkheid van fysieke bijeenkomsten: ,,Daar moeten we als gemeente wel uiterst zorgvuldig in zijn. We beginnen eind april met nieuwe bijeenkomsten. Als we dan binnen nog niet met groepen bij elkaar kunnen komen, willen we kijken of er dan buiten bijeenkomsten belegd kunnen worden.”

Tot na carnaval 2022

Tijdens die bijeenkomsten moet helder worden hoe Maarheeze tegen de rol van De Smeltkroes binnen de samenleving aankijkt en welke beheersvorm de voorkeur heeft. Begin juni zou duidelijk moeten zijn waar de voorkeur van Maarheeze naar uitgaat. Dan moet dit nog door B en W en door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Dat lukt niet voor 1 juli. Daarom is de gemeente nu in gesprek met een beheerderskoppel, dat tot na carnaval 2022 De Smeltkroes wil runnen.

,,Dat is nog in een pril stadium. De mensen weten wel dat ze geen claim kunnen leggen naar de toekomst toe, maar kunnen zich wel in de kijker spelen”, zegt Schrijnemakers. Inmiddels is er wel een oplossing gevonden voor de bibliotheek binnen het gebouw: die verhuist naar de foyer. Wellicht moeten er enkele bouwkundige aanpassingen verricht worden en er moet een oplossing komen voor de garderobe, die nu op die plek staat.

Quote Misschien hebben de inwoners van Maarheeze ideeën Marcel Lemmen, wethouder

De huidige bibliotheekruimte van driehonderd vierkante meter, komt dan leeg te staan. Eerder zou die bestemd worden voor onderwijs aan asielzoekerskinderen, maar die hebben voldoende plek binnen brede school De Muzenberg. ,,We hebben er nog geen bestemming voor, maar misschien hebben de inwoners van Maarheeze ideeën”, zegt wethouder Lemmen. Inwoners die nog niet hebben deelgenomen aan de meedenksessies in november en dat alsnog willen doen, kunnen zich hiervoor aanmelden via toekomstsmeltkroes@cranendonck.nl.