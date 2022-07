Smokkelmuseum wil verder op eigen benen en maakt zich op voor loskoppeling van Cranendonckse VVV

De wens om te verzelfstandigen bestond al langer, maar is in een stroomversnelling geraakt nadat de VVV haar plannen ontvouwde om terug naar het historische Schepenhuis te verhuizen. ,,Dit leek ons een logisch moment om handen en voeten te geven aan onze ambities”, vertelt de huidige conservator en coördinator van het museum en beoogd stichtingsvoorzitter Toon van Cranenbroek. Hij geeft aan dat het museum de komende jaren verder wil groeien en zijn scope verbreden. Van Cranenbroek: ,,Bovendien is de inhoudelijke doelstelling van een VVV wezenlijk anders dan die van een museum.”

Voorloper

Het Smokkelmuseum startte in 2010 in het Schepenhuis onder de vlag van de LTA (Lokaal Toeristische Adviesraad), de voorloper van Stichting VVV-agentschap Cranendonck. Doordat de gecombineerde VVV- en smokkelactiviteiten in het Schepenhuis uit hun jasje groeiden, werd in 2016 door de VVV en het Smokkelmuseum het huidige pand op de Markt 22a in Budel betrokken.

Het stichtingsbestuur in oprichting telt zeven leden. Gesprekken over de ontvlechting starten al binnenkort. Het streven is om op 1 januari volgend jaar volledig zelfstandig te kunnen draaien.

Van een vechtscheiding is allerminst sprake. Van Cranenbroek: ,,We verwachten dat we in goede harmonie uit elkaar gaan. De VVV voelt zich verantwoordelijk voor het Smokkelmuseum. Het bestuur heeft eerder aangegeven pas te verhuizen als de toekomst van het museum gewaarborgd is.”

Actiever in de gemeenschap

Behalve op recreanten en toeristen wil het museum zich in de toekomst meer gaan richten op de inwoners van Cranendonck. Van Cranenbroek: ,,We willen actiever in de gemeenschap staan. Bijvoorbeeld door in samenwerking met derden tijdelijke tentoonstellingen te houden.” Ook de mogelijke naamswijziging van ‘Smokkelmuseum Cranendonck’ in ‘Smokkel & Grensmuseum Cranendonck’ past bij dit streven. Door deze toevoeging ontstaan meer mogelijkheden op het gebied van samenwerking met andere musea en organisaties.

Bestuurslid Theo Tijsen: ,,Door een bestaan los van de VVV-organisatie wordt het mogelijk om een officieel erkend museum te worden. In de huidige organisatievorm kan dat niet.”

Smokkelverleden

In de Cranendonckse Kadernota 2022-2025 is structureel 25.000 euro opgenomen voor het Smokkelmuseum. Van Cranenbroek: ,,Daaruit blijkt dat het smokkelverleden door de gemeente wordt gedragen. Daarnaast zijn we positief gestemd door de houding van de gemeenteraad tijdens de behandeling van de kadernota. We zien daarin voldoende basis om de toekomst vol goede moed tegemoet te zien.”

De nieuwe stichting wacht nog een aantal grote uitdagingen. Een daarvan is de noodzakelijke uitbreiding van het vrijwilligersbestand. En om haar ambities voor de komende jaren te kunnen realiseren is het museum ook op zoek naar meer vloeroppervlakte.

Het museum trekt inmiddels bijna duizend bezoekers per jaar. Het streven is om dit binnen enkele jaren te verdubbelen. Door een vertrek van de VVV zou de huidige expositieruimte kunnen worden uitgebreid. Maar bussen met bezoekers kunnen ook dan niet allemaal tegelijk worden ontvangen in het museum. Van Cranenbroek: ,,Ondertussen houden we onze oren en ogen open voor een andere, grotere locatie.”