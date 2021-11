Snel glasvezel in kleine kernen Cranendonck

Woningen in centrum Leende binnen week verkocht; toekomsti­ge bewoners leren elkaar kennen op bouwplaats

LEENDE - Het is dan toch echt zover. De woningen in het oorspronkelijke centrumplan in Leende zijn in aanbouw. Dinsdag was op de bouwplaats een officieel aftrapmoment waarbij de toekomstige bewoners kennis maakten met elkaar.

26 oktober