Snippers van een megalomane droom in Sterksel

Herenboer­de­rij De Groote Heide in Soerendonk weer volledig in bedrijf na korte leverstop

20 juli SOERENDONK - Herenboerderij De Groote Heide in Soerendonk is na een korte leverstop weer volledig in bedrijf. Eerder deze maand trapte de coöperatie op de rem, nadat bij een gewasanalyse sterk afwijkende waarden aan zware metalen in sla en andijvie waren aangetroffen.