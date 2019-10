Snollebollekes op Verbroederingsbal Budel

Boze boeren uit Valkens­waard, Hee­ze-Leen­de en Cranendon­ck met tractor naar Budel

18:21 BUDEL - Boeren uit Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende gaan woensdag met hun tractoren naar het gemeentehuis in Budel. Daar komen de burgemeesters, wethouders en raadsleden bij elkaar om te praten over de bestuurlijk toekomst van de drie gemeenten. Boodschap van de boeren: breng onze zorgen over op jullie ambtsgenoten in het provinciehuis.