Soerendonkers willen liever wachten dan verhuizen naar elders, blijkt uit ‘enquête woonbehoefte’

SOERENDONK - De werkgroep die in maart de ‘enquête woonbehoefte’ in Soerendonk heeft gehouden, presenteert op maandag 20 juni tijdens een infoavond de uitkomsten van die enquête. De avond begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de Van Schaiklaan 1.

Aan de enquête hebben 87 inwoners van Soerendonk meegedaan, van wie 64 jonger zijn dan 40 jaar. De grootste groep betrof alleenstaanden of stellen zonder kinderen.

Verreweg de meeste deelnemers aan de enquête geven aan dat ze het liefst een koopwoning in Soerendonk willen. Van degenen die toch liever iets willen huren geeft het merendeel aan dat de huursubsidiegrens voor hen ook wel de grens is. De kopers zijn vooral op zoek naar een woning in de prijsklasse tot 335.000 euro. Voor dat geld wonen ze het liefst in een tweekapper, vrijstaande woning of rijtjeswoning. Appartementen en flexwoningen zijn minder in trek.

Grote vraag naar starterswoningen

Gezien de leeftijd van de deelnemende groep aan de enquête is het wellicht niet vreemd dat er grote vraag is naar starterswoningen. Ook seniorenwoningen zouden er in Soerendonk nog best wat gebouwd mogen worden. Driekwart van de deelnemers wil zo snel mogelijk een woning, maar uiterlijk in 2024. Mocht dat niet lukken dan wil de grootste groep, 55 procent, liever wat langer wachten dan verhuizen naar een andere woonplaats.

Op de infoavond zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van bouwplannen in Soerendonk die mogelijk de komende jaren uitgevoerd gaan worden. Zij geven een toelichting op hun plannen. Het gaat dan om bouwplan ‘Maoske’, het appartementencomplex aan de Dorpsstraat waar nu nog de voormalige cafés Maoske en De Sport staan. Daar staat een complex met achttien appartementen gepland. Ook voor het voormalige Partycentrum Antoine zijn plannen in de maak om er appartementen te realiseren, net als voor het voormalige pand van Compen Parket aan de Van Schaiklaan.

De werkgroep heeft inmiddels de uitslagen van de enquête aan het gemeentebestuur aangeboden. ,,We blijven de woonbehoefte bij gemeente en initiatiefnemers onder de aandacht brengen en hopen dat ze zoveel mogelijk gebruik maken van de regels om in Soerendonk zoveel als mogelijk is te bouwen voor onze eigen inwoners”, zegt Janneke van Happen van de werkgroep.