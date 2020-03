Solmar Tours in Maarheeze haalt vier bussen vakantiegangers terug uit Spanje

Boek over ouder die levensbe­drei­gen­de ziekte krijgt

12 maart HEEZE - Wat gebeurt er in een gezin met jonge kinderen als vader of moeder de diagnose ‘kanker’ krijgt, of een andere levensbedreigende ziekte? ,,Dat is een vulkaanuitbarsting. Iedereen komt op een eigen eilandje terecht. Met een muur van liefde ertussen.”