‘Sorry, de griepprik is uitverkocht’, zei de dokter spijtig

‘Gezond ja, maar ik durf toch niet zonder de griepprik’

29 oktober GEMERT - Een klaplong, een auto-immuunziekte, een pacemaker, hartoperatie, behandeld voor kanker, astma of andere longziekte. Er zijn in Gemert woensdag bij de griepvaccinatiedag in sporthal Molenbroek veel zestigers die op het oog gezond lijken maar wel degelijk wat mankeren. Afzien van een prik is er dan ook niet bij.