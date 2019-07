Sparren Leenderbos in Leende ten dode opgeschreven door droogte

De bomen staan op een gebied van ongeveer 2,5 hectare. De kap start medio augustus en duurt 2 weken. Volgens boswachter Ian Deeben zijn het ongeveer de laatste fijnsparren die op Staatsbosbeheer-terrein staan. Staatsbosbeheer heeft bosgebieden in het Groene Woud (ten noorden van Eindhoven) en in de Kempen. ,,Het hout van de fijnspar levert niet genoeg op. De ligging van deze regio is ook niet ideaal voor deze boom. We planten 'm al 50 jaar niet meer aan", aldus Deeben.

Niet lekker

Het ging dus al niet lekker met de boomsoort, die de meeste mensen als ‘kerstboom’ kennen. De extreem droge zomer en de zomer van dit jaar die niet nat genoeg is, verzwakten de bomen verder. En dat vindt de letterzetter prettig. ,,Die kever is echt de doodsteek voor de fijnspar", aldus Deeben. De letterzetter heeft het vooral op de fijnspar gemunt vanwege de dunne schors van de boom.

Larix

Er zijn wel andere boomsoorten die ook last hebben van de droogte. Deeben noemt de lariks. ,,Die hebben we wel veel en die staan er momenteel slecht bij. Ze overleven wel, maar nog zo'n zomer als vorig jaar en dan gaan we ons echt zorgen maken”. Volgens Deeben heeft Staatsbosbeheer in Zuidoost-Brabant op tientallen hectaren de conifeerachtige lariks staan.

Volledig scherm de tak van een lariks © Lariks

Uitleg

Voordat de honderden fijnsparren in het Leenderbos gekapt, onttakt en in stukken gezaagd worden, kunnen geïnteresseerden er nog langs wandelen terwijl de boswachters uitleg geven. Die publiekswandeling is morgen (31 juli) van 19.30 tot 20.30 uur. Verzamelen bij de kruising van de Budelse Baan en de Bruggerdijk in Leende. Honden (aan de riem) mogen mee.