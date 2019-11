Speeddaten voor de mooiste banen

Honderden studenten, scholieren en werkzoekenden bezochten de stage- en banenmarkt in gemeenschapshuis De Borgh in Budel. Bijna vijftig Cranendonckse bedrijven uit de meest uiteenlopend sectoren gaven er een inkijkje in hun activiteiten. Behalve kennismaken met een mogelijk toekomstige werkgever konden bezoekers ook verschillende workshops ­volgen en een professionele profielfoto voor Linkedin laten maken.