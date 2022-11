Sportpenning gemeente Cranendonck voor Saskia Siebers en John Castelijns

Van der Kruis Vakschil­ders genomi­neerd voor Nationale Schilders­vak­prijs

MAARHEEZE - Van der Kruis Vakschilders is genomineerd voor de Nationale Schildersvakprijs, in de categorie Nieuwbouw- & renovatieschilderwerk. Het is voor de derde keer dat Van der Kruis genomineerd is.

9 november