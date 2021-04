Staalbouwer Tom van Rijn (64) verkoopt zijn levenswerk: industriegroep Andus werd groot vanuit Budel

Fietsbrug Eindhoven

De Budelse staalbouwer is er nog altijd. RijnDijk Staalconstructies (50 vaste en circa 25 tijdelijke medewerkers) werkt voor bijvoorbeeld Shell of staalfabrikant Arcelor Mittal. Het levert constructies van honderden tonnen staal voor de bouw van een fabriek of installatie. Ook menige brug in Nederland is voorzien van Budels staal, zoals een fietsbrug in de Eindhovense wijk Meerhoven.