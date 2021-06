Staatsbosbeheer betaalt schade aan wegen in Soerendonk

Nyrstar geeft gas: giganti­sche installa­tie van zinkfa­briek in Budel vervangen

27 mei BUDEL - De monsterklus is geklaard bij zinkfabrikant Nyrstar in Budel. Een nieuwe koeltoren van zeven verdiepingen voor de gasreiniging van de zwavelzuurfabriek is in gebruik genomen. Met een rupskraan is de installatie in één keer op zijn plaats gehesen.