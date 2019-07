Staatsbosbeheer rijdt met watertank door de bossen om jonge boompjes van droogte te redden

Nieuwe boompjes

Staatsbosbeheer is ten zuiden van Eindhoven eigenaar van maar liefst 6.500 hectare aan natuurgebied, waarvan ongeveer de helft uit bossen bestaat. ,,Je kunt dat vergelijken met ongeveer 13.000 voetbalvelden", vervolgt Schram. In dat enorme gebied staan ruim een half miljoen bomen. In het bos worden bomen gerooid als dat nodig geacht wordt, maar er worden ook nieuwe geplaatst. De afgelopen maanden zijn er op vier locaties .5000 jonge boompjes geplant. ,,We plaatsen heel gevarieerde soorten bij elkaar. Als één soort getroffen wordt, zoals bijvoorbeeld de fijnspar door het insect de letterzetter, dan hou je de rest tenminste nog overeind. Gelukkig is er in het verleden met vooruitziende blik op die manier in de Leenderbossen geplant.”