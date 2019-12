Staatssecretaris bezoekt azc Budel met lege handen: ‘We doen er alles aan om overlast aan te pakken’

Café De Capucijner in Budel wint provincia­le titel: ‘Niet verwacht dat het zo zou groeien’

18:27 BUDEL - Café De Capucijner in Budel heeft bij de Nederlandse Horeca Prijzen de provinciale titel ‘beste café-bar van het jaar’ in de wacht gesleept. Begin volgend jaar wordt duidelijk of de kroeg ook de landelijke verkiezing wint.