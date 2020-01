Start aanleg glasvezel in buitengebied Cranendonck

De komende maanden zal het een vertrouwd beeld worden in de gemeente Cranendonck: Een graafploeg en een boorploeg die bezig zijn met het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Want de werkzaamheden zijn in volle gang en vorderen goed, zegt Paul Nagtegaal. Nagtegaal is ingehuurd door de gemeente Cranendonck als projectleider. Op de Kerkstraat in Maarheeze is momenteel een graafploeg ‘verdachte grond’ en een boorploeg bezig. Het glasvezelnetwerk komt op veertig centimeter diepte te liggen. Hiervoor worden sleuven gegraven in de berm van de openbare weg en naar de woningen die een glasvezelabonnement hebben afgesloten.