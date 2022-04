Start woningbouw Schaversvelden voor bouwvak verwacht; vijf woningen opnieuw in de verkoop

HEEZE - Er gloort hoop voor de groep kopers van de nieuwbouwwoningen aan de Schaversvelden in Heeze. Eigenlijk had de schop vorig jaar maart al in de grond gemoeten. Nu is de verwachting dat voor de bouwvak een start kan worden gemaakt met de bouw.

Projectontwikkelaar Janssen de Jong heeft goede hoop dat het juridisch geschil met boer Adrie Scheepers snel aan kant is en dat de woningen op korte termijn gebouwd kunnen worden. ,,We zijn gepast positief na de uitspraken van de rechter. We hopen dat we nog voor de bouwvak een start kunnen maken met de bouw”, vertelt Robbert van Tilborg van Janssen de Jong.

De projectontwikkelaar heeft de kopers wel gevraagd een bijdrage te betalen voor de gestegen kosten. Hoe hoog het bedrag is, is nog niet bekend.

Vijf van de 28 koopwoningen gaan opnieuw in de verkoop. Die kopers zijn door de flinke vertraging afgehaakt. Volgens Van Tilborg komen die vijf woningen op korte termijn weer op de markt. De prijzen worden wel aangepast aan de huidige marktprijzen. Hoe de selectie gaat verlopen is nog niet duidelijk.

Anderhalf jaar vertraging

Projectontwikkelaar Janssen de Jong bouwt binnen het nieuwbouwplan Schaversvelden fase 3 in De Bulders in Heeze 28 koopwoningen en 12 huurwoningen. De koopwoningen gingen in de zomer van 2020 al in de verkoop. De omgevingsvergunning was op dat moment nog niet onherroepelijk verklaard, maar volgens Janssen de Jong was dat slechts een formaliteit.

In de verkoopbrochure werd opgenomen dat begin 2021 met de bouw zou worden gestart. Eind 2021 was de oplevering voorzien. Alle 28 woningen, in de prijsklasse van 275.000 tot 525.000 euro, waren snel verkocht. Maar het tijdspad liep anders, tot groot ongenoegen van de groep kopers. Nu is de verwachting dat ze op zijn vroegst medio 2023 de sleutel krijgen.

Start aanleg wadi

Om de veertig woningen te realiseren bleek het noodzakelijk om een extra bergplaats voor water aan te leggen, een zogeheten wadi. Deze wadi was gepland in het gebied tussen het westelijk en oostelijk gedeelte van nieuwbouwwijk De Bulders.

En dat is het weiland waar boer Adrie Scheepers zijn koeien heeft lopen. Met de wadi zou hij 1000 tot 2000 vierkante meter minder wei overhouden. En dus tekende de melkveehouder bezwaar aan tegen het bouwplan en de wadi.

Ondertussen heeft de rechter De Bulders BV en Janssen de Jong in het gelijk gesteld. De termijn dat Scheepers in beroep kan gaan tegen de uitspraken loopt nog. De gemeente heeft vertrouwen in een goede afloop en is inmiddels gestart met de aanleg van de wadi.