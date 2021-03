Statushouder Youseph Ilo: ‘Deze bakkerij wilde ik al vanaf het moment dat ik in Nederland arriveerde’

Plek zat in de De Bulders in Heeze; maar provincie ziet extra woningen niet zitten

2 maart HEEZE - Nederland komt woningen tekort. Heel veel. Om de pijn te verzachten moeten er volgens prognoses tot 2030 1 miljoen extra huizen gebouwd worden. En dus wordt er ook in Heeze gebouwd. Toch trapt de provincie in nieuwbouwwijk De Bulders op de rem. Hoewel er meer plek is dan gedacht, moeten de open plekken gevuld worden met ‘groen’ in plaats van nieuwe huizen.