Steekpartij in het azc in Budel, man raakt lichtgewond

Naar Duitsland voor werk, school of zorg? Zo kun je in Eindhoven en Helmond een gratis grenstest halen

14 mei EINDHOVEN/HELMOND - Wie voor werk of opleiding naar Duitsland moet, kan zich vanaf vrijdag 14 mei in Eindhoven of Helmond gratis laten testen op corona. Ook bezoek aan een arts of mantelzorgtaken zijn geldige redenen voor een gratis test.