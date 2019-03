Steffie uit Budel vecht al 15 jaar tegen anorexia, vriendin Eline begint kaartjesactie

Het gaat niet goed met Steffie. Ze is gedwongen opgenomen, krijgt dwangvoeding via een slangetje en merkt dat haar lichaam langzaam opgeeft. Al sinds haar vijftiende strijdt ze tegen anorexia nervosa. ,,Dat begon heel onschuldig met het idee om een paar kilo af te vallen", zegt Steffie. ,,Maar al snel kun je niet meer stoppen. Ik ging vreemde dingen doen zoals braken en laxeermiddelen nemen. In het begin denk je dat je zelf keuzes maakt, maar de ziekte neemt je helemaal over.” Ze is heel open over haar gevecht tegen de ziekte en deelt verhalen op Facebook en Instagram. Naar eigen zeggen omdat ze mensen wil waarschuwen en steunen. ,,De psychische ziekte is echt een sluipmoordenaar. Je bent nog maar met één ding bezig en ondertussen valt alles om je heen weg: je sociale leven, je opleiding. Ik ben door die verschrikkelijke ziekte nooit aan het echte leven kunnen beginnen.” Ze wil mensen waarschuwen voor het feit dat anorexia je leven volledig overneemt. Haar boodschap aan jongeren? ,,Ga nooit zomaar afvallen. Begin er niet aan, zeker niet zonder begeleiding.”