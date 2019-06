Sterksel nieuwsgierig en bezorgd over 11 mestvergistings-silo's

Het was zo snikheet dat in het Sterkselse dorpshuis Valentijn ook bijna een vergistingsproces op gang kwam. Maar desondanks waren er zo'n 150 belangstellenden die zich dinsdagavond wilden laten informeren over de bouwplannen en de werkwijze in de grote mestvergister die gebouwd wordt op het industriepark Poort 43 aan de Sterkselse Pastoor Thijssenlaan.

Proef draaien

Het is de bedoeling dat de bouw uiterlijk 1 september volgend jaar klaar is. Dan wordt een paar maanden proef gedraaid en vanaf 1 januari 2021 moet de vergister volledig operationeel zijn. Er wordt dan zoveel biogas geproduceerd dat 24.000 huishoudens er mee vooruit kunnen.

Eigenaar/bouwer van de vergister is het Amerikaanse Blue Sphere. Het bedrijf dat afval omzet in energie heeft in Amerika 2 en in Italië 8 projecten. In Sterksel wordt 30 miljoen euro geïnvesteerd. Van de Nederlandse overheid krijgt Blue Sphere maximaal 127 miljoen euro om hier de komende 12 jaar biogas te produceren.

Vrachtauto's

Maar voor veel mensen in Sterksel is het niet zozeer de manier waarop mest, groenafval en etensresten verrotten tot nuttig gas die hen bezighoudt. De omwonenden zijn vooral bezorgd: over de hoeveelheid vrachtauto's die de afvalstoffen aan de vergister leveren en door hun dorp denderen, over gassen die niet in het gasleidingennet verdwijnen maar in de lucht die zij inademen en over de pijplijn waardoor het water dat gebruikt wordt bij het vergistingsproces wordt afgevoerd.

Eindproduct

Antwoorden waren er dinsdagavond: het 'afvalwater' wordt gereinigd voordat het de pijplijn in gaat. Gas zal zeker niet 'ontsnappen', aldus de Blue Sphere-woordvoerder, want gas is het eindproduct waaraan uiteindelijk verdiend moet worden. En over de vrachtwagens zei bedrijvenpark-eigenaar Peter-Alexander Driessen (van de Driessen groep) dat die er 28 per dag zullen rijden. Dus 56 ritten heen en terug.

Route

De gemeente was ook aanwezig. Om toe te lichten hoe die vrachtwagens straks gaan rijden van Poort 43 via de Grote Bleek (in Maarheeze) naar de A2-oprit. Maar ja, die route moet nog wel worden aangepast. De plannen daarvoor zijn klaar. Het financieringsplaatje ook. De kosten zijn in totaal 3,2 miljoen euro. De Driessen groep betaalt 8 ton. De provincie ook. De rest is voor de gemeenten Heeze-Leende (80 procent) en Cranendonck (20 procent).