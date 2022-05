Sterksel Sterk in Kunst breidt uit met ontmoetingsplein

STERKSEL - Liefhebbers van kunst, gezelligheid én ‘gluren bij de buren’ kunnen zich op 14 en 15 mei uitleven in Sterksel. Een zestal particuliere tuinen vormt dan het decor voor de vierde editie van Sterksel Sterk in Kunst.

Het tweejaarlijkse kunstweekeinde wordt gehouden door Elke Meulendijks, Toos Bonten en Karen Denton. Het drietal heeft ook hun eigen tuinen beschikbaar gesteld voor de kunstroute. Bonten (beelden en schilderijen) en Meulendijks (schilderijen) exposeren zelf ook.

In de tuinen is opnieuw een grote diversiteit aan kunstwerken in onder meer brons, steen, hout, glas en keramiek te bewonderen. ,,Het is de bedoeling dat bezoekers leuke dingen te zien krijgen en worden verrast”, zegt ‘kunstkijker’ Denton.

Netwerk vergroten

Sterksel Sterk in Kunst stelt kunstenaars in de gelegenheid om hun netwerk te vergroten en meer bekendheid te geven aan hun werk. Denton: ,,En ze vinden het natuurlijk ook leuk om wat te verkopen.”

Volgens de drie Sterkselnaren wijkt de opzet van Sterksel Sterk in Kunst af van veel andere kunstroutes in de regio. ,,Vaak lopen de routes langs ateliers. Bij ons staat vooral de kunst voor buiten centraal. Bovendien is het bijna allemaal driedimensionaal werk”, legt Denton uit.

Het evenement vond voor het laatst plaats in 2018. Door corona ging de editie van 2020 niet door. Niet voor niets is ‘ontmoeten’ deze keer het centrale thema. Bonten: ,,Nu het erop lijkt alsof alles weer kan, willen we het sociale aspect benadrukken.” Het programma is daarom uitgebreid met een ontmoetingsplein. Op kerkplein is een terras ingericht waar drank en hapjes te koop zijn. Ook zijn er optredens van muzikanten uit de regio. En leden van Kunstkring Eymerick geven demonstraties beeldhouwen op het plein.

Breder publiek

Ook voor bezoekers die niet van kunst houden, maar wel mensen in het dorp willen ontmoeten of de tuinen willen bewonderen is er voldoende te beleven. Bonten: ,,Door deze opzet hopen we een nieuw en breder publiek te trekken.”

Bij de expositielocaties zijn creaties te zien van bijna veertig gastkunstenaars. Het merendeel komt uit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Meulendijks: ,,We hebben onder meer deelnemers uit Utrecht, Biddinghuizen, Weert en Eindhoven.” De meerderheid is nieuw. Bonten: ,,Wij willen niet iedere keer dezelfde kunstenaars. Nieuwe mensen zorgen voor verrassingen.”

,,Ik heb ook een paar collega’s weten te strikken”, zegt Meulendijks, docent Art & Design bij het Strabrecht College in Geldrop, ,,daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe locaties. Iedereen kan zich aanmelden, ook mensen met een postzegeltuintje.” Bonten vult aan: ,,Mensen vinden het namelijk leuk om steeds op nieuwe plekken te komen. Het is natuurlijk ook een beetje gluren bij de buren.”

Het gratis toegankelijke evenement wordt op zaterdag 14 mei om 11.00 uur op bijzondere wijze geopend op het kerkplein in Sterksel. Het terras is zaterdag en zondag geopend tot 19.00 uur. De tuinen kunnen te voet of met de fiets worden bezocht. Dit kan op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De deelnemende locaties zijn te herkennen aan banieren. Meer info en een plattegrond is te vinden op sterkselsterkinkunst.nl.