Sterksel toen en nu; Stichting Cultureel Erfgoed werkt aan nieuw fotoboek

Hoe zag de Pastoor Thijssenlaan en vroeger uit? Staan er nog altijd dezelfde huizen en boerderijen als vijftig jaar geleden? Is de Beukenlaan veranderd? Of is het straatbeeld nog altijd hetzelfde? Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel heeft het idee opgepakt om van locaties op historische foto’s, actuele foto's te maken.

Tweede boek van Cultureel Erfgoed Sterksel

Wanneer het boek in de verkoop gaat, is volgens Noordman nu nog niet te zeggen: ,,Dat zal nog wel even duren. We hebben pas vorige week besloten het idee verder uit te werken. Zo’n boek maken is een hoop werk. Bovendien zijn we afhankelijk van het materiaal dat we krijgen en of mensen toestemming geven de foto’s te gebruiken.”