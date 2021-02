Sterkselse Spar moet het voortaan zonder ‘constante factor’ José Doorn stellen

STERKSEL - José Doorn-Hikspoors zwaaide deze week na zeventien jaar trouwe dienst af bij de Spar-dorpswinkel in Sterksel. Vanaf de start in 2004 was ze een van de meest constante factoren bij deze bijzondere winkelformule.

De coöperatieve dorpswinkel draait namelijk op tientallen vrijwilligers en slechts enkele betaalde krachten. José Doorn-Hikspoors (65), assistent-bedrijfsleidster én vrijwilligster, werd zeventien jaar geleden, onder meer vanwege haar kruideniersachtergrond, benaderd om de nieuwe buurtsuper van de Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel mede vorm te geven.

Grootouders runden Centra-winkel

Een groepje Sterkselnaren had het initiatief voor de winkel genomen, nadat de laatste buurtsuper in het dorp eind 2001 van de ene op de andere dag de deuren sloot. Op dezelfde locatie aan de Pastoor Thijssenlaan startte in 2004 de Spar-dorpswinkel. Dit is ook de plek waar de wieg van Doorn stond en haar ouders en grootouders een Centra-winkel runden. Doorn kreeg de liefde voor het kruideniersvak dus met de paplepel ingegoten.

Nadat haar vader in het begin van de jaren 70 met de winkel stopte, werd het pand verhuurd om toch een buurtsuper in Sterksel te behouden. ,,Daar heb ik gewerkt, totdat 38 jaar geleden onze oudste zoon werd geboren’’, vertelt Doorn.

Quote De winkel is eigendom van de inwoners en zo voelen de mensen dat ook José Doorn

Ze had nooit verwacht dat de coöperatieve buurtsuper zo’n groot succes zou worden. Doorn: ,,Dat is vooral te danken aan de inzet van alles en iedereen in het dorp. De winkel is eigendom van de inwoners en zo voelen de mensen dat ook.’’

Toch is de formule voor zover Doorn weet nergens gekopieerd. ,,In het begin was het ook best lastig om de winkel draaiend te houden. Onder meer de uitbreiding van Sterksel met de wijk Kloostervelden heeft de levensvatbaarheid sterk vergroot.’’ Dat geldt ook voor de verhuizing naar de naastgelegen nieuwbouw, die eerst werd gehuurd en sinds begin dit jaar in eigendom is van de coöperatie. Daardoor zijn het winkeloppervlak en het assortiment flink gegroeid.

Fijn in eigen dorp

Het sociale aspect heeft ze altijd het leukste onderdeel van haar werk gevonden. Doorn: ,,De winkel is een belangrijke ontmoetingsplek in het dorp. Niet alleen voor de klanten, maar ook voor de vrijwilligers. Met name voor de ouderen is het fijn dat ze in hun eigen dorp boodschappen kunnen doen.’’

Wel is er in de loop der jaren veel veranderd in de kruideniersbranche, weet de Sterkselse: ,,Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. Dat is een heel verschil met het winkelboekje van vroeger. Ook maalden we vroeger zelf de koffiebonen en werd het vlees in de winkel gesneden.’’

Quote Ik zal het werk zeker gaan missen, maar eerst doe ik het een jaar rustig aan José Doorn

Ze sluit niet uit dat ze als vrijwilliger terugkeert bij de dorpswinkel: ,,Ik zal het werk zeker gaan missen, maar eerst doe ik het een jaar rustig aan.’’