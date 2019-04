Steun aan coalitie onzeker door fiets-(on)veiligheid Heeze

HEEZE-LEENDE - De combinatiepartij PvOJ-GroenLinks in Heeze-Leende denkt er over de steun aan de coalitie in te trekken. Omdat B en W zich niet houden aan de afspraak in het coalitieakkoord over fietsveiligheid in het centrum van Heeze. Dat wil trouwens niet zeggen dat de coalitie zijn meerderheid kan verliezen.

De deuk in het vertrouwen ontstond tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Daarin werd een oordeel gevraagd over het 10 puntenplan dat B en W hebben opgesteld over de ontwikkeling van het centrum van Heeze. Volgens fractievoorzitter Frans Maas en raadslid Alide Hijmans van PvOJ-GroenLinks een niet zo indrukwekkend lijstje met oude ideeën (horecaplein bij gemeentehuis, meer groen, winkels concentreren in het centrum) en weinig ambitie (30 procent minder (vracht)verkeer nadat de randweg klaar is).

Voorwaarde

Maar wat de partij het meest stak was dat een zin uit het coalitieakkoord niet was meegenomen in die tien punten. De zin waarover het ging: dat het centrum van Heeze een verkeersluw verblijfsgebied wordt waar niet alleen de vrachtauto maar ook de personenauto te gast is en waar je veilig kunt fietsen. Het toevoegen van dat laatste deel van de zin was voor PvOJ-GroenLinks zelfs voorwaarde om steun te verlenen aan de huidige coalitie van CDA, D66, Lokaal Heeze-Leende en PvdA.

Bereikbaarheid

Maar ondanks aandringen van PvOJ-GroenLinks (gesteund door D66) kwam een dergelijke zin niet in de 10 puntenlijst terecht. Wethouder Toon Bosmans (PvdA) durfde het niet aan. Hij wil de bereikbaarheid met de auto van de winkels in het centrum niet te veel beperken, zo bleek in de raadsvergadering vorige week.

Daarmee is volgens Partij voor Oud Jong-GroenLinks een deel van het coalitie-akkoord in de prullenbak gegooid. Een zo belangrijk deel, dat de coalitie er de steun van de partij wel eens mee verspeeld kan hebben. ,,Dit voorspelt niet veel goeds voor de betrouwbaarheid van deze coalitie", aldus de boze tweemans-fractie, die intern beraad gaat voeren over de coalitiesteun.