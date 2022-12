Stewards bij Station Maarheeze ook in 2023 actief

Het inzetten van stewards bij Station Maarheeze wordt gewaardeerd. Het project wat in juni 2021 startte wordt in 2023 voortgezet. De inzet van stewards moet het veiligheidsgevoel bevorderen.

De stewards werden ingezet als middel om de veiligheid en zeker het veiligheidsgevoel op en rond station Maarheeze te vergroten. Dat doen ze door een oogje in het zeil te houden, mensen aan te spreken, maar ook servicegericht bezig te zijn: bijvoorbeeld bij het helpen van mensen die moeite hebben met de kaartjesautomaat.

Overlast terugdringen

Aanleiding was een stroom aan klachten over intimidatie, fietsdiefstal en zwart reizen. Die overlast kwam vooral van bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. De inzet van stewards was een van de middelen om die overlast terug te dringen. Ook de inzet van extra boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) en politie moeten daaraan bijdragen.

Quote De aanwezig­heid van stewards wordt zeer gewaar­deerd woordvoerder gemeente, gemeente Cranendonck

Hoe succesvol de inzet van de stewards is, is moeilijk in cijfers uit te drukken. ,,Uit gesprekken met passanten en buschauffeurs trekken we de conclusie dat de aanwezigheid van de stewards zeer gewaardeerd wordt. Het wordt als prettig ervaren dat er iemand in een hesje rondloopt, die aanspreekbaar is. De aanwezigheid werkt ook preventief met betrekking tot fietsdiefstal”, vervolgt de woordvoerder.

Kans om werkervaring op te doen

Daarmee zijn zeker niet alle problemen opgelost, de stewards zijn slechts een beperkt deel van de dag aanwezig: van 13.00 uur tot 18.00 uur. Naast het bevorderen van de veiligheid, was een andere doelstelling dat de vrijwilligers op deze manier werkervaring zouden kunnen opdoen, waardoor ze meer kansen op de arbeidsmarkt zouden hebben.

Dat blijkt gelukt: van de zes stewards die actief zijn of zijn geweest, hebben er inmiddels drie een full-time baan gevonden, twee stewards zijn begonnen of beginnen binnenkort met een re-integratieproject waar ook een baan aan vast zit. Vanaf 1 januari is er dan nog een steward actief. Momenteel is een van de stewards op vakantie. Daardoor is er niet iedere dag een steward aanwezig.

Samen met de arbeidsmakelaars, Werk.Kom en Cordaat Welzijn is de gemeente op zoek naar meer vrijwilligers. ,,Het is moeilijk om aan vrijwilligers te komen. We zijn bezig met een kandidaat die mogelijk in januari 2023 voor enkele dagen inzetbaar is”, aldus de gemeentewoordvoerder. Er wordt met name gezocht naar mensen die de azc’ers in hun eigen taal kunnen aanspreken, maar ook het Nederlands en Engels redelijk machtig zijn.

Naast de blijvende inzet van de stewards in 2023 is de gemeente ook bezig met het aantrekken van extra boa’s, die speciaal actief moeten gaan worden in de omgeving van het Maarheezer station.