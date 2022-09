Stichting buigt zich over toekomst van Het Kerkje in Budel: ‘We willen voorkomen dat er een hek om het gebouw komt te staan’

BUDEL - Een food-market, theaterzaal of bed & breakfast. Het zijn zomaar wat voorbeelden van functies die voorbijkomen in de zoektocht van de Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel om het voormalige protestantse kerkje in Budel toekomstbestendig te maken.

Het Kerkje, zoals het rijksmonument aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat sinds 2019 heet, viert een dubbel jubileum. De stichting, die zich over het rijksmonument ontfermt, zag twintig jaar geleden het levenslicht en het voormalige protestantse kerkje zelf bestaat 210 jaar. Buiten hangen daarom wat slingers. Ook wordt er dit weekend deelgenomen aan Open Monumentendag.

Het uit 1812 daterende Napoleonskerkje werd bijna twintig jaar geleden overgenomen door Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk Budel. Daarvoor deed het rijksmonument onder meer dienst als kerkgebouw voor de Duitse militairen die gelegerd waren in de Nassau-Dietzkazerne in Budel. Tegenwoordig wordt het onder meer gebruikt als trouw- of rouwlocatie en voor sociaal-culturele evenementen.

Rem

Corona heeft daar flink de rem op gezet. ,,De kerkelijke diensten zijn tot een minimum beperkt. Ook het financiële draagvlak is verzwakt, doordat de twee koren die hier repeteerden in coronatijd zijn gestopt en naar andere locaties zijn uitgeweken”, vertelt stichtingsvoorzitter Hendrik van den Boogaard.

Hij luidt opnieuw de noodklok over de toekomst van het gebouw. Figuurlijk dan, want het karakteristieke torentje is in 2020 in afwachting van een grootscheepse renovatie vooruitlopend op restauratiewerkzaamheden aan het rijksmonument verwijderd en opgeslagen voor onderhoud. Om het kerkje in zijn geheel toekomstbestendig te maken, is ook voor de rest van het gebouw een flinke restauratie noodzakelijk.

Van den Boogaard: ,,We willen voorkomen dat er een hek om het gebouw komt te staan en de boel verloederd. Door de coronamaatregelen en lange en trage restauratieprocedures was de schwung er bij het bestuur een beetje uit, maar we hebben besloten er nog een keer voor te gaan.”

Meer draagvlak

Van den Boogaard ziet ook positieve ontwikkelingen: ,,We proeven bij de gemeente en de Cranendonckse politiek steeds meer draagvlak voor Het Kerkje.”

De stichting is aangehaakt bij het gemeentelijke overleg waarbij wordt gezocht naar oplossingen voor de uitdagingen waarmee een aantal lokale organisaties kampt. Die zijn er vooral op het gebied van huisvesting. Bij het overleg zijn ook de plaatselijke VVV, heemkundekring en het Smokkelmuseum in Budel betrokken.

Onlangs is er een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd waarbij verschillende nieuwe (neven)functies onder de loep zijn genomen die kunnen bijdragen aan voldoende financieel draagvlak voor het langdurig in stand houden van het kerkgebouw. In het rapport worden onder meer een food-market, theaterzaal en een bed & breakfast als potentiële opties genoemd. Net als de mogelijkheid om een woning van het rijksmonument te maken. Dit heeft niet de voorkeur van de stichting, die wil dat Het Kerkje een ontmoetingsplek blijft. Van den Boogaard: ,,Als het gebouw aan een projectontwikkelaar wordt verkocht, dan raak je de grip erop kwijt.”

Zaterdag (10.00 tot 17.00 uur) en zondag (10.00 tot 16.00 uur) tijdens Open Monumentendag is er bij Het Kerkje onder meer aandacht voor oude ambachten en de architectuur van het ruim twee eeuwen oude gebouw. Meer info: hetkerkjebudel.nl.