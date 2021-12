Streep door Cranendonckse tariefzak

CRANENDONCK - Al na een jaar komt er een einde aan de tariefzak voor restafval in de gemeente Cranendonck. Daarnaast gaan inwoners in 2022 waarschijnlijk iets meer betalen voor de verwerking en inzameling van hun afval. Dat viel op te maken uit de commissievergadering van dinsdag.

Bij wijze van pilot werd de veelbesproken tariefzak voor restafval vorig jaar oktober ingevoerd. Hierdoor kregen inwoners van de gemeente Cranendonck naast de grijze huisvuilcontainer en milieustraat een derde mogelijkheid om het restafval aan te bieden.

Hoeveelheid restafval 40 procent gedaald

In plaats van één keer per vier weken werd de restafvalcontainer nog maar één keer in de acht weken geledigd. Bovendien gingen de ledigingskosten flink omhoog. Het nieuwe inzamelingssysteem heeft ervoor gezorgd dat het restafval dat aan huis is ingezameld flink is gedaald, met 40 procent. Ook zijn de herbruikbare afvalstromen groter geworden.

Het Cranendonckse College wil hierop voortborduren, maar zonder tariefzak. Uit de enquête die in het kader van de evaluatie van de proef is gehouden, blijkt namelijk dat inwoners bijzonder gehecht zijn aan hun grijze kliko. Bijna driekwart van de respondenten wenst in de toekomst enkel de grijze container te gebruiken.

Niet stevig genoeg

Bovendien kleven er verschillende praktische belemmeringen aan het gebruik van de tariefzak, blijkt uit de evaluatie. De zak zou niet stevig genoeg zijn en kan niet rekenen op een groot enthousiasme bij afvalinzamelaars. Voor de gemeente Cranendonck is dat een belangrijke factor, aangezien het contract met afvalverwerker Renewi na volgend jaar afloopt.

De vraag is alleen nog hoe vaak de restafvalcontainer straks te zien is in het straatbeeld. Het college stelt voor om de grijze kliko, net als tijdens de pilotperiode, één keer in de 8 weken te ledigen. ELAN en Cranendonck Actief lieten dinsdag weten ook wel iets te voelen voor een frequentie van één keer in de zes weken. Voor al aangeschafte tariefzakken komt er waarschijnlijk een overgangsperiode.

Afvalstoffenheffing

Bij de fracties lijkt ook veel steun te bestaan voor het collegevoorstel met betrekking tot de afvalstoffenheffing voor 2022. De partijen juichen het toe dat het college invulling heeft gegeven aan de motie die onlangs bij de begrotingsbehandeling is aangenomen.

Door een bedrag van bijna 112.000 euro vrij te maken uit de algemene middelen en de tarieven voor lediging van de gft-container met 1 euro te verhogen, wordt er ingespeeld op de lagere variabele inkomsten als gevolg van minder restafval. Ook wordt hiermee de stijging van vastrecht gedempt, het vast bedrag dat ieder huishouden betaalt. Dit wordt in 2022 verhoogd van 179 naar 200 euro.

Milieustraat duurder

De tarieven voor het restafval blijven gelijk. Hiermee blijft de gemiddelde afvalstoffenheffing voor een huishouden 274 euro. Wel gaan inwoners meer betalen voor het inleveren van restafval bij de milieustraat. Afhankelijk van de categorie kan dit oplopen dat tot een hoger bedrag van bijna 5 euro per kuub.